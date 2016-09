Haigerloch Der Lichtschacht kann zur Todesfalle werden

Dieser Tage kamen nämlich Hinweise aus der Bevölkerung, wonach in einem Kellerschacht ein junger Igel und andere Kleintiere gefunden wurden. Diese hatten keine Möglichkeit, selbstständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Gerade jetzt im Herbst taucht diese Problem häufiger auf, da viele Tiere nach einem geeigneten Versteck suchen.

Dabei, so Fuchs, sei es gar nicht so schwierig, an solchen Stellen Abhilfe zu schaffen und der heimischen Natur vermeidbare Verluste zu ersparen. Lichtschächte lassen sich mit engmaschigen Netzen verschließen und in Kellerabgängen geeignete Ausstiegshilfen installieren. Damit können solche ansonsten sicheren Todesfallen ein für allemal entschärft werden.

Herber Fuchs: "Wer hier Beratung haben möchte, darf sich gerne an die Verantwortlichen des NABU Haigerloch wenden."