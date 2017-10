Haigerloch Der große Mfumu ist allgegenwärtig

Haigerloch-Stetten. An die 400 Kirchenbesucher nahmen an diesem Gottesdienst zu Erntedank in der festlich geschmückten Kirche teil.

Zum Einzug erklang das Lied "Komm herein! Ruh dich aus!" und Pater Superior Albert Schrenk vom Missionshaus der Weißen Väter freute sich in seinen Begrüßungsworten über die große Anteilnahme an diesem Anlass. Freude strahlte der Zelebrant auch über die vielen Erntegaben aus, die vor dem Altar aufgebaut waren. Kinder hatten zudem Erntekörbchen zur Segnung mitgebracht.

Schrenk rückte in seinen Begrüßungs- und Predigtworten den im Juli 2017 verstorbenen Pater Andreas Edele in den Vordergrund. Dieser hatte noch vor seinem Tode Vorbereitungen getroffen, damit der Verein Malawi – Kinder brauchen Zukunft auch weiterhin seine Arbeit tun kann.