Haigerloch Der gleiche Trubel wie eh und je

Haigerloch-Owingen. Bis 2016 hatten Andreas Beiter und Hans-Jürgen Stifel die beliebte Börse für Eisenbahnen und Miniaturautos, veranstaltet und sie für Sammler und Liebhaber in ganz Süddeutschland zum Geheimtippgemacht.

Obwohl die beiden Börsenpioniere Schluss machten, entschloss sich der Sportverein Owingen dazu, die beliebte Börse nicht sterben zu lassen. Mit Tipps und Unterstützung von Stifel und Beiter und dem seit 25 Jahren bewährten Konzept wurde der Börsentag vom Sportverein organisiert.

Und das überaus erfolgreich. Bereits in den Morgenstunden war die Festhalle in Owingen proppenvoll. 40 Aussteller boten ihre Ware an rund 90 Tischen an. Schon bevor es um 10 Uhr los ging, standen die ersten Börsenbesucher vor den Türen.