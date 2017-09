Haigerloch Der Ball rollt und die Hähnchen brutzeln

Den Auftakt macht am Freitagabend ab 20 Uhr der bekannte "DJ C" aus Stetten, bevor um 21 Uhr der offizielle Fassanstich folgt. Zwischen den Hits des DJs werden mehrere Teams in einer lustigen bayerischen Olympiade gegeneinander antreten.

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Zunächst spielt die B-Jugend der SGM Trillfingen ab 13.30 Uhr gegen die SGM Schwenningen/Heuberg, ehe ab 15.15 Uhr 15 AH-Teams in einem Kleinfeldturnier den Sieger ermitteln. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Samstagabend ab etwa 20 Uhr die "Lustigen Eyachtäler" mit fetziger Blasmusik, Oldies und bekannten Partyhits.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit dem zweiten Spieltag für Bambini-Teams. Insgesamt 17 Teams werden sich in Trillfingen zum Fußballspielen treffen.