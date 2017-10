Haigerloch Denkmalschutz gibt die Spielregeln vor

Ähnlich ist die Situation beim Hagestall. Dieser war vor gut 230 Jahren von der Tannenburg in den Ort versetzt und nach einer Nutzung als Farrenstall Mitte der 80er Jahre zum Bürgerhaus umgebaut worden. Das Fachwerk dieses historischen Gebäudes ist aufgrund von Pilzbefall ziemlich angegriffen.

Auch hier ist also ein Architekt gefragt, der die Fachwerksanierung im Rahmen von Denkmalschutzvorgaben plant. Möglicherweise macht es Sinn in diesem Zuge an den Innenwänden ein Wärmedämmung in Form von Kalzium-Silikatplatten zu realisieren. Die Stadt hofft beim Hagestall auf Fördermittel. 2013 wurde er übrigens kartiert, Pläne liegen also vor.