Haigerloch Den Schulalltag fleißig unterstützt

Mathias Schütz bedankte sich zu Beginn der Versammlung im Namen des Schulvereins bei allen Unterstützern, Sponsoren und insbesondere bei Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder.

Christiane Müller-Keßler verlas das Protokoll über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Schulverein hatte in dem letzten Jahr zu diversen Veranstaltungen und Aktivitäten der Grundschule Zuschüsse gewährt, zum Beispiel für das EU-Schulfruchtprogramm sowie für die "Klasse 2000", ein Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramm. Geld gab es auch für Bastelmaterialien, Klassenfahrten, Klassenkassen und Abschlussfeiern.

An St. Martin wurden Glühwein ausgeschenkt und Martinsgänse verkauft. Auf dem Schulfest in Gruol präsentierte der Schulverein seine Arbeit und Aktivitäten und zeigte auf, was durch die finanzielle und materielle Unterstützung im Schulalltag ermöglicht werden konnte. An einem Stand gab es selbst gebastelte Schilder und Herzen, ein Glücksrad, frisch gemachtes Popcorn und es konnte über den neuen Schulnamen abgestimmt werden.