Haigerloch Den Schalk im Nacken

Die Veranstalter vom Förderverein Vereinsgemeinschaft Hart durften sich über einen guten Besuch freuen, zeitweise war die Halle, die mit vielen kleinen irischen Fahnen geschmückt war, sogar ziemlich voll. Auch Harts Ortsvorsteher Thomas Bieger befand sich unter den Gästen und hielt lange durch.

Tom Murray, der sich selbst auf der Gitarre begleitete und auf Zurufe auch Wünsche des Publikums erfüllte, servierte seinen Fans manchen englischsprachigen Klassiker wie "Whiskey in the Jar" aber auch deutsche Lieder wie "Über sieben Brücken" von Karat beziehungsweise Peter Maffay oder den Stimmungshit "An der Nordseeküste". Auch hierzulande etwas weniger bekanntes irisches Liedgut hatte er im Gepäck.

Murray, dem sichtbar der Schalk im Nacken saß, kommunizierte auf sympathische und lustige Art mit seinen Fans, die nicht nur aus Hart, sondern aus der ganzen Region kamen. So endete der unterhaltsame irische Abend erst weit nach Mitternacht.