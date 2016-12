Haigerloch "Demonstriert den Auburn-Geist und vergebt ihm!"

Richter Steven Speakman deutete bei der jüngsten Anhörung an, dass er geneigt sei, W. nach Hause zu entlassen. Es müsse aber sichergestellt sein, dass die "für den schlimmsten Fall ermittelte" volle Schadenssumme als Kaution hinterlegt ist, damit die Universität Auburn nicht auf den Kosten für das Setzen der neuen Eiche und das Auswechseln des beschädigten Bewässerungssystems sitzen bleibt. Dazu soll der Gartenbauprofessor der Universität Auburn, Gary Keever, vor Gericht gehört werden.

Gegenüber den Medien und der Uni-Verwaltung hat Keever bereits bestätigt, dass 60 bis 70 Prozent der Baumkrone tot seien und es sehr wahrscheinlich sei, dass die Eiche vollends abstirbt. In dem Fall würde sich der Schaden auf 15 000 bis 20 000 Dollar belaufen. Inzwischen mehren sich in den sozialen Netzwerken und in den US-Medien Stimmen, die den harten Umgang mit W. kritisieren. Er habe schließlich einen Baum angezündet und nicht einen Menschen, kommentiert einer, und ein anderer gibt zu bedenken, dass die Reputation und Karriere von W. ohnehin beschädigt seien. Er mahnt die Gemeinde Auburn, den Deutschen ziehen zu lassen: "Demonstriert den Auburn-Geist und vergebt ihm."