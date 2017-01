Haigerloch Dem Herrn singt ein Leben lang

Von der Evangelischen Kirchenmusik in Württemberg wurden mit Ehrenurkunden geehrt: Paul Ehmann, für 30 Jahre als Sänger. Ehmann war auch 25 Jahre Chorleiter, dafür wurde er bereits früher geehrt, Karl Gölz, der derzeitige Dirigent des Kirchenchors, wurde ebenfalls für 30 Jahre als Sänger und Dirigent in verschiedenen Chören geehrt. Ebenfalls seit 30 Jahren dabei sind Lieselotte Beck, Magda Loop, Tobias Loop, Margarete Schury, Ulrich Schury, Hannelore Wiegel und Jürgen Müller. Seit 40 Jahren sind Bergith Eibach-Caroli und Margarete Braun dem Chorgesang in evangelischen Kirchenchören verbunden. Herbert Braun bringt es auf stolze 55 Jahre, davon sang er acht Jahre beim Evangelischen Kirchenchor in Hechingen.

Der Chor hatte den Gottesdienst mit "Stimmt unserm Gott ein Loblied an" eröffnet und bereicherte die Feier mit weiteren Chorsätzen wie "Herr bleibe bei uns". Etwas schade, dass nicht mehr Kirchenbesucher am Sonntag da waren, um dem Chor zu lauschen.