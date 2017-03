Haigerloch Dekorative Blumen-Schiffchen

Vertreten ist die Schülerfirma demnächst bei der Ostereierausstellung in der Galerie "Schwarze Treppe" in Haigerloch sowohl am 25. und 26. März, als auch am darauffolgenden Wochenende, am 1. und 2. April. Außerdem werden Online-Bestellungen jederzeit über yourflase.de/shop entgegen genommen.

Unterstützt wird die Gründung von Schülerfirmen durch die JUNIOR-Schülerfirmenprogramme des Institutes der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln. Das Programm dient dazu, dass junge Menschen im Team Grundprinzipien unternehmerischen Handelns erlernen und erproben. Sie erfahren dabei, wie sich ihr Handeln wirtschaftlich, sozial und ökologisch auswirkt. 10 bis 15 Schüler ab der Sekundarstufe I gründen dafür ein Schülerunternehmen.

JUNIOR-Schülerfirmenprogramme werden seit 1994/95 in mittlerweile 15 Bundesländern durchgeführt. Seit dem Start 1994 haben bundesweit mehr als 80 000 Schüler an den Programmen teilgenommen.

Weitere Informationen: www.junior-programme.de.