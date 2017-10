Haigerloch-Stetten (tk). Wiesentalschule – der neue Name für die Grundschule in Gruol gefällt auch dem Ortschaftsrat Stetten. Susanne Schirmer, Leiterin der Grundschule Gruol, war am Dienstag in den Ortschaftsrat gekommen und wollte wissen, wie er zu dem neuen Namen steht. Die von Lehrern, Eltern und Schüler favorisierte Bezeichnung soll laut ihr künftig die drei unter einem Dach vereinten Schulen Gruol, Stetten und Owingen (Außenstelle) repräsentieren. Der Stettener Rat war damit einverstanden, jetzt hat der Gemeinderat das letzte Wort. Schirmer nahm dem Gremium auch die Sorgen, dass die Aufrechterhaltung der ersten Klasse in Owingen bei Lehrkraftausfällen dort zu Lasten der Grundschule Gruol geht und die Qualität des Unterrichtes beeinträchtigen könnte. Man könne Krankheitsausfälle auffangen, beruhigte Schirmer den Ortschaftsrat.