Haigerloch Das Vaterunser mit Gesten nachgebetet

Thema war das am weitesten verbreitete Gebet des Christentums, das "Vaterunser". Hierzu wurde ein Kamisihbai-Theater gezeigt, anschließend wurde das Gebet kindgerecht mit Gesten eingeübt. Dies durften die Kinder dann auch im Gottesdienst den Erwachsenen vorführen. In Verbindung mit der Kinderkirche zeigte die Owinger Bücherei im Stettener Pfarrhaus eine Buchausstellung zum Thema Ostern und Erstkommunion. Hier konnten schon erste Ostergeschenke oder Erstkommunionbedarf gesichtet werden.

Die Kinderkirche findet einmal im Monat im Pfarrheim in Stetten statt und richtet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder, der nächste Termin ist am Ostersonntag, 16. April.