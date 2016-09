Haigerloch Das Ungewisse im Untergrund

Erst dann ist die Eigenkontrolle der Abwasserkanäle, zu der die Stadt gesetzlich verpflichtet ist, komplett. Unterm Strich, so schätzt Schluck, kommen rund 50 Kilometer Kanalstrecke zusammen.

Die Spülungen sind erledigt, die Auswertung der TV-Bilder bei der Kamerabefahrung der Kanäle entstanden sind, dauert noch an. Eine durchaus zeitaufwändige Arbeit, bei der man sich auf den entstandenen Videofilmen praktisch jeden Zentimeter eines Kanales ansehen muss. Werden dabei Probleme festgestellt, kann man diese in Schadensklassen von eins bis sechs klassifizieren. Wobei Kategorie eins die beste ist und Kategorie sechs sofortigen Handlungsbedarf bedeutet.

Aus den Untersuchungsergebnissen und der Schadensklassifizierung lässt sich dann der Umfang der zu ergreifenden Maßnahmen ersehen und Handlungsempfehlungen erstellen. Die sicherlich günstiger Variante, so Schluck, sei es, wenn man einen Kanal im so genannten Inliner-Verfahren sanieren könne. Eine etwaige Neuverlegung eines Kanalstücks ist natürlich deutlich aufwändiger, weil man dann auch die Straße aufreißen muss.

In Bittelbronn haben die Kanaluntersuchung möglicherweise für gewisse Verunsicherung gesorgt. Ein Zuhörer erzählte nämlich in der ersten Sitzung des Bittelbronner Ortschaftsrat nach der Sommerpause Ende August, dass bei der Spülung eines Schachtes im Unterdorf das Wasser bei anderen Kanal gar nicht angekommen sei. Er vermutete deshalb, dass der Abwasserkanal auf der Strecke zwischen den beiden Schächten ein Loch haben müsse und Abwasser dort ungehindert ins Grundwasser dringen könne. Hans-Martin Schluck kann diese nicht bestätigen und gibt Entwarnung: Bei einer Kanalspülung können der Wagen das eingelassene Wasser auch wieder absaugen. Was den im Ortschaftsrat angesprochenen Kanal im Unterdorf angehe, so sei er als "gelbe Strecke" eingestuft worden. Es sei also ein Mangel da, aber kein absolut akuter Handlungsbedarf.

Der Bauamtsleiter hofft, dass man nach Abschluss der Untersuchungen über notwendige Kanalsanierungen samt Kosten bereits im Spätjahr bei der Beratung des Haushaltes 2017 sprechen kann. Die Kanaluntersuchungen in den Trillfingen, Stetten, Gruol und Hart müssen übrigens separat von der Stadt ausgeschrieben und vom Gemeinderat beschlossen werden.