Haigerloch Das Rad am Laufen halten

Haigerloch. Martin Schropp hat viel Erfahrung als Führungskraft in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie gesammelt. Ein besonderes Highlight seiner Karriere war für den Restaurantmeister die Zusammenarbeit mit Bernhard Diers, früherer Sternekoch im Haigerlocher Schwanen, in den Zirbelstuben in Stuttgart. Davon schwärmt der 43-Jährige noch heute. Zuletzt leitete Martin Schropp das Vier-Sterne-Hotel Linde in Ebingen, das derzeit wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen geschlossen ist.

Auf Schloss Haigerloch führt er nun das Team mit rund 40 Mitarbeitern, darunter mehr als zehn Auszubildende.

Schropp kennt und schätzt das Gastschloss seit Jahren, er hat auch hier geheiratet. Als neue Führungskraft ist er begeistert von seinem Arbeitsplatz, er lobt das gute Betriebsklima, wozu viele langjährige Mitarbeiter beitragen. So ist er froh, mit Siegbert Kugler einen Küchenchef zuhaben, der seit 25 Jahren auf dem Schloss tätig ist. Am Herzen liegt dem ausgebildeten Sommelier der Weinkeller, die Weinkarte will er stark ausbauen.