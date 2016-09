Haigerloch Das Leben bietet Kunst in Vollendung

Was Oliva damit meinte: Debatten darüber, was ein gutes Bild ausmache, seinen meist trostlose, kopflastige Angelegenheiten, da jeder eine andere Meinung und Sicht der Dinge habe. Er selbst lasse sich am liebsten beim Betrachten der Natur und der Umgebung inspirieren. Ein Stück Holz, ein Stein, eine Baumrinde, oder auch eine verwitterte Fassade zeigen ihm "Kunst in Vollendung". Solche Einflüsse versuche er in seinen Bilder zu abstrahieren.

Gerne arbeitet Pedro Oliva mit intensiven Farben. Kräftige Pinselstriche wechseln mit gezielten Spachtelungen, durchsichtige Lasuren mit kräftigen Schüttungen, das Anbringen von reinen Farbpigmenten mit dem Anbringen von Materialien wie Wachs, Asche, Zement, Bitumen oder Sand. Farbe, ist er überzeugt, solle das Auge des Betrachters einfangen ohne plakativ zu wirken.

Wenn er dies erreiche, dann verspüre er Freude und Begeisterung an der künstlerischen Arbeit. Dem Publikum riet Oliva zum Schluss seiner Rede beim Betrachten seiner Bilder die Fantasie ins Spiel zu bringen und mehr darin zu sehen, als man sieht.

In seinem hellen und großzügigen Atelier möchte der Maler künftig sein in acht Jahren angeeignetes Wissen an Menschen weitergeben, die sich für die Acrylmalerei interessieren. Bei Interesse an der "Malschule" darf man sich gerne an ihn wenden. Günther Fessmann eröffnete anschließend das Büffet, an dem es spanische Tapas, Sekt und eisgekühlte Getränke gab.

Weitere Informationen: Die Ausstellung im "Haag im Eck" ist bis einschließlich Sonntag, 25. September, zu sehen. Und zwar immer samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr; man kann auch Besuchstermine unter Telefon 07474/6164, vereinbaren.