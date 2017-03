Haigerloch Das Bogenschießen etablieren

Haigerloch-Gruol. Der Schützenverein Gruol will das Bogenschießen etablieren und damit einen neuen Interessentenkreis erschließen. Den ersten Schritt in diese Richtung, so der Vereinsvorsitzende Roger Bürkle, habe man mit einem 18-Meter-Schießplatz und dem Kauf dreier Vereinsbögen bereits getan.

Aber damit will man es nicht bewenden lassen. Neben dem 50-Meter-Gewehrstand, so Bürkle, sei noch Platz für einen bedarfsgerechten Bogenschießplatz. Die Stadt habe dagegen keine Einwände und ein Vor-Ort-Termin mit Vertretern vom Bauamt des Landratsamtes und des Naturschutzes habe auch schon stattgefunden.

Was ihm Sorgen macht, ist die geschrumpfte Jugendabteilung. Hier müsse man am Ball bleiben, forderte Roger Bürkle. Er gab zudem bekannt, dass der Schützenverein Gruol 2017 das Eyachpokalturnier der Haigerlocher Schützenvereine ausrichtet.