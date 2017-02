Haigerloch Das Ave Maria schallt ins Eyachtal

Auch Gäste aus Gruol, Hart, Börstingen, Tübingen bis gar aus Böhringen bei Rottweil waren bei trockenem Wetter und leichten Plusgraden unter den Fackelläufern.

Höhepunkt der anderthalbstündigen abendlichen Wandertour war ein Halt an der so genannten Binder-Madonna, wo sich die Teilnehmer mit ihren leuchtenden Fackeln im Rund um die Madonnenstatue aufstellten und der Bierlinger Trompeter Sebastian Duffner von Honk & Blow das bekannte Ave Maria erklingen ließ. "Gänsehaut pur" meinte eine sichtlich gerührte Wanderin, der fast die Tränen vor Rührung in den Augen standen. Maria Haid ließ anschließend ihr selbst geschriebenes Gedicht zur Geschichte der Madonna hören und wünschte sich deren Schutz für alle Bewohner des Eyachtales. Gemeinsam ertönte abschließend zu den Trompetenklängen das Marienlied "Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn".

Die Fackelwanderung in der Abenddämmerung war beim Café Theresia gestartet. Nach einer kurzen Begrüßung dort marschierte die Gruppe den steilen Badwald hinauf bis zur Laibetalblick-Schutzhütte im Gewann Gurgel. Hier gönnte man sich eine kurze Verschnaufpause, bevor es am Kotz-Denkmal an der alten Steige vorbei zur Liegewiese mit Schutzhütte weiterging. Nahezu ebenerdig führte dann der breite und gut begehbare Weg zur Madonna. Nach der kurzen Meditation dort verließ man das Waldstück und wanderte am Waldtrauf entlang zum befestigten Weg am Wanderparkplatz und über die Sonnenhalde zum Café Theresia zurück.