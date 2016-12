Haigerloch Dank ans Gremium

Haigerloch-Owingen (bf). Zur letzten Sitzung in diesem Jahr traf sich der Ortschaftsrat Owingen am Montag. Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder informierte über Pflegemaßnahmen wie das Ausräumen von Gräben. Dies habe er inzwischen an den Bauhof weiter geleitet und die Maßnahmen mit dem Fronmeister abgesprochen.