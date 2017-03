Haigerloch Coole Aktionen bis Ostern

Der Mädchentreff wurde dieses Schuljahr ins Leben gerufen und findet jeden Mittwoch ab 12.30 Uhr im Kinder- und Jugendbüro im alten Feuerwehrhaus neben der Volksbank statt. Dort werden unter der Leitung von Viola Höffner und Laura Schilling verschiedene Angebote für die Klassen 5 bis 7 durchgeführt.

Geplant sind bis Ostern noch e Aktion wie Bowlen gehen, ein Filmemittag, Osterkränze backen und Ostereier färben sowie ein Ausflug ins Berolino. Aber auch Tischkicker, Billard, Playstation, Musik und vor allem coole Leute sorgen hier jede Woche für richtig gute Stimmung.

Die weiteren Termine: Am heutigen Mittwoch, 8. März, ist offener Mädchentreff, am Mittwoch, 15. März; geht’s zum Bowling nach Tübingen, dafür ist bis heute eine Anmeldunge erforderlich. Am Mittwoch, 22. März, ist eine Filmnachmittag geplant, und am Mittwoch, 29. März, stehen Osterkranzbacken und Ostereierfärben auf dem Programm.