Haigerloch Clevere Lösung schafft Platz

Haigerloch-Hart. Im Ortschaftsrat am Montag stellte Ortsvorsteher Thomas Bieger die gemeinsam mit Architekt Stefan Beuter nach Maßgaben des Gemeinderats (Sanierung im Bestand, Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro) erarbeitete aktuelle Planung vor.

Indem man Nutzräume und Küche auf die andere Hallenseite verlegt, gewinnt die relativ kleine Sportfläche sogar etwas an Größe. Sie wächst auf rund 261 Quadratmeter an. Der bisherige an die Nordseite der Halle angebaute eingeschossige Baukörper mit dem Eingangsbereich wird abgerissen und der Eingang etwas anders gestaltet.

Die Baukosten verteuern sich laut Thomas Bieger mit 34 000 Euro etwas. Die Mehrkosten begründen sich aber vor allem darin, dass man unter dem Dach am angrenzenden Verwaltungsschulgebäude eine Dämmung installieren will. Das Schuldach ist zwar 2003/04 erneuert worden, aber eben nur, indem man eine neue Haut drauf zog. Die Dämmung darunter dürfte dem Standard der 60er Jahre entsprechen. Sie in einem Aufwasch mit der Hallensanierung zu erneuern, macht laut Bieger deshalb Sinn, weil man dann etwa 20 Prozent Heizkosten einspart und die Investition sich in etwa 15 Jahre amortisiert. Bekannt gab der Ortsvorsteher auch, dass auf der Unterschriftenlisten für den Erhalt des Volksbank-Geldautomaten in Hart rund 200 Leute unterschrieben haben. Gemeinsam mit den Unterschriften aus Bad Imnau und Trillfingen sollen die Listen an die Volksbankvorstände übergeben werden. Mit der Aufstellung des Steins und der Sitzbank zur Erinnerung an die Flurbereinigung will man bis zum Frühjahr warten.