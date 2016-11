Haigerloch "Christmas Special" mit Erzählerin

Populäre Weihnachtslieder aus den unterschiedlichsten Genres (Gospel, Swing, Rock und Pop) werden in modernem Gewand und zum Teil eigenen Arrangements dargeboten. Aufgepeppt wird das Konzert durch eine fünfstimmige Gesangsformation.

Passend hierzu wird Kathinka Marcks eine herzbewegende Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens erzählen. Die in Freiburg lebende Erzählerin erzählt sehr persönlich, klar und im besten Sinne "eindringlich". Ihre Geschichten bewegt immer wieder auch ein unterschwelliger Humor.

Das Konzert mit der Haigerlocher Bigband in der Schlosskirche beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Ein weiteres Konzert mit weihnachtlichen Liedern bietet die BBC 74 schon zwei Tage vorher, am Freitag, 2. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadtkirche in Balingen an.