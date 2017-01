Haigerloch Chorleiterin Richter freut sich über gelungene Auftritte

Bei der Hauptversammlung, der anschließend ein Helferfest folgte, berichtete Vorstand Günter Stehle über drei Höhepunkte im vergangenen Jahr: Den Ausflug nach Worms, der mit einem Treffen mit den Sängerfreunden aus Braubach verknüpft war, den gelungenen Liederabend mit dem Gruoler Chor Vocalis Pur im Vereinsheim und die Gestaltung der Christmette an Heiligabend in der Valentinskirche.

Neu im vergangenen Jahr war, dass die Mundarttage der Stadt Haigerloch erstmals im Vereinsheim in Trillfingen stattfanden. Bei den "Kächeles" hatte man Verein ein volles Haus, so Stehle. Die Veranstaltungsreihe werden auch 2017 in Trillfingen fortgesetzt.

Neuigkeiten berichtete Stehle vom Chorverband. Nach der Broschüre "Die Stimme" solle ein neues Projekt gewagt und Werbung für den Chorgesang gemacht werden. Mit dem Team "Wunderschön" vom Südwestfunk sollen Heimat und Chöre der Zollernalb vorgestellt werden. Kosten dafür übernähmen Sponsoren. Auch über einen gemeinsamen Auftritt der drei Haigerlocher Männerchöre (Haigerloch, Owingen, Trillfingen), so Stehle, werde nachgedacht. Am Dorffest am 2. und 3. September beteiligt sich der Gesangverein mit einem Weinbrunnen, Cocktails und Fingerfood.