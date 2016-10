Haigerloch Chöre präsentieren sich jung und fesch

Haigerloch-Trillfingen. Unter dem Motto "Jung sama, fesch sama" präsentierten die beiden Chöre bekannte Melodien aus Pop, Schlager und Musical. Fesch war auch das musikalische Repertoire beider Chöre.

Die 24 Mann starke "Eintracht" des 1849 in Trillfingen gegründeten Gesangvereins unter Chorleiterein Gabi Richter präsentierte gemeinsam mit Pianistin Madita Zettel Songs wie beispielsweise "Freiheit" (Marius Müller-Westernhagen). Gesanglich volle Fahrt nahmen die Männer mit "Heijoho, Santiano" (Santiano) auf. Von "Schtuegert über Ulm und Biberach" ging der musikalische Streifzug des Chors mit der "Schwäbsche Eisenbahne" nach Meckebeure und Durlesbach. Auf die fröhliche Seite des Lebens sangen und pfiffen sich die Trillfinger Sänger mit "Always Look on the Bright Side of Life" ais dem Monty Pyhton-Film "Das Leben des Brian.

Etwa 50 Sängerinnen und Sänger von Vocalis pur warteten unter Leitung von Simon Pfeffer und in Begleitung von Pianist Christian Behr mit Liedern wie "California Dreaming" (The Mamas The Papas), "Viva la Vida" (Coldplay) und "Tears in Heaven" (Eric Clapton) auf. Diese Mischung aus Popsongs, gefühlvollen Balladen und klassischen Schlagern kam sehr gut an.