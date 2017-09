Haigerloch CDU lässt in Haigerloch kräftig Federn

Das Erststimmen-Ergebnis von CDU-Direktkandidat Thomas Bareiß sank im Vergleich zu 2013 (63 Prozent) um satte 14,5 Prozentpunkte auf 48,5 Prozent. Am meisten Vertrauen bekam er noch in Bittelbronn (52,4 Prozent) geschenkt. Aber auch seine Partei wurde kräftig gerupft. Die CDU landete gerade mal bei 39,6 Prozent der Zweitstimmen. Damit betrug der Verlust der CDU gegenüber der Bundestagswahl 2013 (54,8 Prozent) 15,2 Prozent. Das beste Zweitstimmenergebnis holte die CDU in ihrer Hochburg Gruol (49,1 Prozent).

Volkspartei SPD? Das gilt in Haigerloch schon länger nicht mehr. War schon 2013 ihr Zweitstimmenergebnis mit 14,1 Prozent sehr bescheiden, rutschen die Sozialdemokraten jetzt nochmals ab und zwar auf 11,3 Prozent. Das beste Zweitstimmen-Ergebnis holte die SPD in der Kernstadt mit 15,2 Prozent. SPD-Kandidatin Stella Kirgiane-Efremidou schaffte bei den Erststimmen lediglich 11,6 Prozent. Am besten schnitt sie mit 15,1 Prozent in Owingen ab.

Aus den Reihen der kleinen Parteien katapultierte sich die FDP an der SPD vorbei mit 14,3 Prozent der Zweitstimmen auf Platz zwei. Ohne aktiven Wahlkampf holte FDP-Kandidat Dirk Mrotzeck auch 9,2 Prozent der Erststimmen.