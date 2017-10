Haigerloch Bummeln beim Städtlesherbst

Vor dem historischen Stadtbild und in einigen Stadtteilen konnte man am Sonntag bummeln, in Geschäften einkaufen oder Museen und Galerien besuchen. In der Künstlerwerkstatt "Kunst am Turm" stellten Klaus Drescher und Claudia Silvestri ihr neues Projekt "Nepal" vor, dem sie sich in 2018 widmen. Zu Gast waren Susila und Harald Drescher aus Argenbühl. Sie unterstützen die Arya Tara Schule, eine Mädchenschule in Pharping (Nepal).

In Alraunes Sieberts privatem Soft-Art-Panoptikum im ehemaligen "Schwanen" verblüffte ein Ensemble an textilen Kunst-Figuren die Besucher. In der Kunstgalerie "Herzimpuls" präsentierten Keramikkünstlerin Brigid Reiband und Künstlerinnen unterschiedlichster Couleur ihre Arbeiten. In vorweihnachtliche Stimmung versetzte das Möbel- und Einrichtungshaus Wohn Schick in Owingen seine Besucher. Vor den Kaufhausschaufenstern wurden Energetik-Schmuck, Wellness-Artikel, Gewürze und Holzschnitzereien angeboten.

Auch Welte Küchen und das Blumenwerk von Vanessa Henne luden in Owingen zum Schauen und Kaufen ein. Im Stoffoutlet in Stetten drängten sich unzählige Kundinnen zur Kasse, viele gleich mit mehreren Stoffballen im Arm. Im fem - Fitness- und Vital-Loft, standen die Pforten offen. Neu dabei war die "Mobile Backmanufaktur" auf dem Lavetti-Gelände. Paprika-Chili-Wurst, Dinnete, Holzofenburger und mehr gab es dort für Hungrige. Auch der Lavetti-Bürostuhlverkauf hatte geöffnet.