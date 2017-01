Haigerloch Bürgermeister-Kandidat hält sich bedeckt

Haigerloch/Haslach (bf). Als Beruf gibt der 45jährige Finanzwirt an, als Geburtsort Reutlingen. Ansonsten ist er mit Informationen über sich äußerst sparsam. Laut unserer Redaktion in Haslach hat er der Gemeinde Haslach die Übermittlung seiner Kontaktdaten an die Presse nicht gestattet. Auf einen Brief der Redaktion Haslach an seine Adresse in einem vor zwei Jahren fertig gestellten Mehrfamilienhaus in der Raiffeisenstraße mit der Bitte um Kontaktaufnahme hat er bislang nicht reagiert. Auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter ist der in Haigerloch lebende Nitz ebenfalls nicht vertreten.

Joachim Nitz ist bereits im Jahr 2010 bei der Bürgermeisterwahl in Winterlingen angetreten. Von Informationen des Schwarzwälder Boten ausgehend, hat er im dortigen Wahlkampf offenbar vor allem durch Abwesenheit geglänzt. Demnach setzte er auf einen Wahlkampf fast ausschließlich via Internet – und verlor schlussendlich deutlich. Laut Staatsanzeiger erhielt jener Kandidat Nitz in Winterlingen 4,9 Prozent der Stimmen, sein einziger Konkurrent Michael Maier 94 Prozent. Auch bei der Bürgermeisterwahl in Neuffen (Landkreis Esslingen) fünf Monate später unterlag er klar.