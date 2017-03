Haigerloch Buch zum Schmunzeln und Nachdenken

Der Autor, Maler und Dichter aus Bisingen, der vor 20 Jahren damit begonnen hat, erste kleine Gedichte zu schreiben, wird aus seinem Werk "Schabernack unter der Burg" vorlesen. Ein Werk, das zum Schmunzeln, Nachdenken und zum Erinnern einlädt und das Willi Birkle auch dazu dient, Brauchtum und Überlieferungen zu bewahren. Auch wenn sich in dem Buch die Geschehnisse in Bisingen und der nächsten Umgebung abspielen, so hat es auch für Leser aus anderen Gegenden einen hohen Wiedererkennungswert und ist ein amüsantes Werk.

Die Lesung findet ab 14 Uhr in der Bücherei in der Rathausstraße 24 statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Hubert Diemant auf Zither und Keyboard. In der Pause gibt es Kaffee, Tee und Knabbereien. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Willi Birkle wird außerdem von jedem verkauften Buch einen Euro an die Bücherei spenden.