Haigerloch Braucht die Kernstadt einen eigenen Ortschaftsrat?

Warum soll die Kernstadt nicht einen eigenen Ortschaftsrat und einen eigenen Ortsvorsteher haben? Mit dieser Frage stieß CDU-Stadtrat Michael A.C. Ashcroft am Dienstag eine Diskussion im Gemeinderat an.

Der Grund für seinen Vorstoß lag im Ausscheiden von Simon Fecht, weil er innerhalb der Stadt seinen Wohnort gewechselt hat und deshalb nicht mehr Mitglied im Städtischen Ausschuss sein kann (wir haben berichtet).

Damit reduziert sich die Zahl der Mitglieder in diesem Gremium auf vier. Für Michael Ashcroft ist diese Zahl angesichts der Größe und Bedeutung der Kernstadt recht dürftig. Und wenn dann auch noch jemand berufs- oder krankheitsbedingt fehle, dann sitze man oft nur zu dritt am Tisch. Für ihn ist es deshalb nicht nachvollziehbar, warum "Haigerloch seit Jahrzehnten so dasteht" und er empfahl, in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen den Weg so vorzubreiten, dass man bei der Kommunalwahl 2019 einen Haigerlocher Ortschaftsrat wählen könne.