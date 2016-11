Haigerloch Brander löst jeden heiklen Fall

Haigerloch. Dort stellt Sybille Baecker ihren im März 2016 erschienenen und inzwischen sechsten Brander-Krimi mit dem Titel "Mordsangst" vor.

Und damit die Zuhörer ihre Anspannung zwischendurch lösen können, ist der Krimi-Abend nicht nur mit Krimispannung und Einblicken in den Recherche- und Schreiballtag einer Autorin verbunden, sondern auch mit einer Whiskey-Verkostung; denn Kommissar Brander ist nicht schließlich nicht nur ein gewiefter Ermittler, sondern auch ein ausgesprochener Whiskey-Freund.

In "Mordsangst" wartet auf Brander und seine Kollegen ein heikler Fall um ein verschwundenes fünfjähriges Kind. Kfz-Meister Felix Stolze wird abends schwer verletzt in seiner Autowerkstatt in einem Dorf bei Tübingen aufgefunden.