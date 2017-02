Haigerloch Bogenschützen-Wettbewerb an zwei Tagen

Auch das Bogenlädle Roller möchte die 3D-Figuren, die man benötigt um ein Turnier austragen zu können, rund um das Schützenhaus fest installieren und nicht immer wieder auf- und abbauen müssen, weil das ein erheblicher Aufwand ist. Hierzu liegen aber noch nicht alle Genehmigungen seitens der Stadt und dem Landratsamt vor. Der 3D-Bogenparcours "hängt in der Verwaltung", meinte auch Martin Roller. Er geht aber davon aus, dass bis zum Frühjahr vermutlich alles geregelt sei.

Martin Roller kündigte bei der Hauptversammlung an, dass er in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Stetten auch im Oktober 2017 wieder ein 3D-Bogenturnier veranstalten wolle. Im Gegensatz zur Premiere 2016 diesmal allerdings an zwei Tagen und verbunden mit einem Meisterschaftsschießen. Am ersten Tag werde man deshalb Teilnehmer aus ganz Süddeutschland in Stetten begrüßen dürfen, wobei die Stettener als Gastschützen ebenfalls willkommen seien. Am zweiten Tag werde es ein Turnier "für alle" geben.