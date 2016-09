Haigerloch Böllerschüsse in allen Variationen

Haigerloch-Gruol. Das Fest wurde am Freitag mit dem Dämmerschoppen eröffnet, ehe dann die beiden Rockbands "2 Or Nothing" aus Denkingen und "Powerage" aus Fürth im gut besuchten Zelt für Stimmung sorgten. "2 Or Nothing" hatten eigene Titel und Coversongs bekannter (Hard-) Rock-Größen mit nach Gruol gebracht – von Neil Young über Judas Priest bis zu den White Stripes.

Die in Gruol bestens bekannten Jungs von "Powerage" heizten danach mit vielen Hits ein. Während vorne an der Bühne wild getanzt wurde, konnte man weiter hinten von den Bierbänken oder an der Bar das Spektakel aus etwas ruhigerer Entfernung genießen.

Am Samstag folgte nach dem Dämmerschoppen der Höhepunkt der ersten beiden Festtage: das Böllerschießen. An diesem ohrenbetäubenden Ereignis vor dem Festzelt beteiligten sich 15 Böllerschützen aus Gruol sowie der Schützenverein Geislingen, die Schützengilde Reutlingen und die Sportschützen Hechingen. Zum Einsatz kamen Handböller, Schaftböller und die Gruoler Kanone. Insgesamt gab es vier Abschnitte: Ein schnelles Reihenfeuer, ein gegenläufiges langsames Reihenfeuer, ein so genannter Doppler mit schnellem Reihenfeuer, bei dem immer zwei Schützen aus der Reihe traten, und ein Salut. Meist machte die Kanone den Abschluss. Die Gäste, die sich das Böllerschießen nicht entgehen lassen wollten, wurden mit Ohrenstöpseln versorgt.