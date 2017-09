Haigerloch. Auf der L 360 bei Haigerloch im Bereich Am Mühlengraben ist am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer gestürzt. Ausgelöst wurde der Sturz laut Polizei, weil der 36-Jährige einen Gang herunterschaltete und dabei das Hinterrad seiner MV Agusta blockierte. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Zur Zeit der Unfallaufnahme war auf der Landstraße viel los, weshalb die Polizei die Unfallstelle kurzzeitig voll absperrte. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, die nicht mehr fahrbereite Maschine musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.