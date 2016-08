Haigerloch Bittelbronn: Üble Gerüche sind Thema im Ortschaftsrat

In diesem Blatt hatte sich die Genossenschaft bei den Bürgern vor für Unannehmlichkeiten und die Geruchsbelästigung in den letzten Monaten entschuldigt und erfolgsversprechende Maßnahmen angedeutet, mit denen man das Problem in den Griff bekommen werde.

Vor allem der Satz in dem Flugblatt "Für die Gesundheit bestand und besteht nie eine Gefahr", stieß ein paar Zuhörern in der Ortschaftsratsitzung sauer auf. Dass könne man doch ohne Messungen und Untersuchungen doch nicht einfach so behaupten, wurde kritisiert. Dieser Satz solle nur beschwichtigen.

Ebenso ein Kritikpunkt: Die neue Gärresteverdampfung. ist eine Pilotanlage, von der erst wenige existieren. Warum, man Bittelbronn zum "Experimentierfeld" für einen Hersteller solcher Anlagen gemacht habe, wunderte sich ein Zuhörer.

Auch der in der "Initiative contra Klärschlammtrocknung" aktive Ex-Bürgermeister Roland Trojan mischte in der Diskussion mit. Trojan erinnerte daran, dass der Haigerlocher Gemeinderat sich klipp und klar gegen den Bau einer Klärschlammtrocknung auf der Biogasanlage im Bauernfeld ausgesprochen habe. Die jetzige Gärresteverdampfung ist aus seiner Sicht aber nichts anderes, da es darum gehe, einer Substanz Wasser zu entziehen.

"Wir werden hier noch die selben Probleme kriegen wie in Stetten", unkte er und meinte damit temporär auftretende Gerüche, die bei der Einlagerung von Abfall im Salzbergwerk nach außen dringen und den Stettener in die Nase stechen.

Wille zur Lösung des Problems ist da

"Für mich ist der Gestank ein genauso unhaltbarer Zustand wie für alle anderen", versicherte der BioEnergie-Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Berndsen. Die BioEnergie sei gewillt, der Angelegenheit "so schnell wie möglich einen Riegel vorzuschieben", zeigte er sich entschlossen und sah auch den Hersteller der Anlage in der Pflicht, zur Lösung des Geruchsproblems beizutragen.

Aber worin liegt das Problem genau? Laut Berndsen wohl darin, dass sich beim Verdampfen der Gärreste eine saure Ammonium-Sulfat-Lösung (ASL) bildet. Diese verbinde sich im Lager mit dem nach dem Vergärungsprozess entstanden Gärrest. Beide seien für sich genommen geruchsneutral, wenn sie sich aber vereinen, so Berndsen, entstünden der Gestank.

Man habe zunächst Eisen(III)-Chlorid zugesetzt, um den entstehenden Schwefel zu binden und auch im Kühlkreislauf mit ätherischen Ölen gearbeitet, um Gerüche zu neutralisieren. Inzwischen, so erklärte er im Ortschaftsrat, habe man einen Weg gefunden, von dem man glaube, dass er funktioniere.

Jetzt – so stand es auch im Informationsblatt der BioEnergie-Genossen zu lesen – befinde sich nur noch ein Gärrest im Lager, der noch nicht neutralisiert sei. Sobald dieser aber von den Landwirten auf den Feldern ausgebracht und eingearbeitet sei, gehe man davon aus, dass das Geruchsproblem behoben sei.

Ist das glaubwürdige Problembekämpfung oder eher "ein Rauseiern, aus einer Sache, die nicht funktioniert"?, wie ein Zuhörer meinte. Er forderte, die Pilotanlage auszuschalten, bis der Hersteller ein einwandfrei arbeitendes System anbieten könne. Das funktioniere nicht, antwortete Berndsen, eine Anlage könne nur optimiert werden, solange sie laufe.

Im späteren Verlauf der Sitzung wurde schließlich ein Baugesuch der BioEnergie-Genossenschaft erörtert. Dabei ging es um die nachträgliche Genehmigung eines bereits gebauten Schwefelsäuretanks und eines Kühlturms (im ersten Baugesuch hatten die technischen Spezifikationen dafür gefehlt). Der Ortschaftsrat verzichtete vorerst aber auf eine Abstimmung über das Baugesuch und formulierte stattdessen, was er als nächsten Schritt erwartet.

Ein Fachmann, am besten ein Verfahrenstechniker, soll her und erklären, was bei der Gärresteverdampfung passiert. Zudem sollen ein unabhängiges Institut oder Fachbüro Messungen von Boden, Luft und Wasser vornehmen, um sicher zu sein, ob etwas, und wenn, was genau von der Anlage nach außen geht.

Ortsvorsteher Gerd Klingler war am Ende froh, dass man diesen Ansatz gefunden hatte. Man könne den Standort Bio-Energie nicht mehr zurückdrehen und man müsse der Genossenschaft auch die nötige Zeit geben, das Problem zu lösen, meinte er. Wichtig war ihm, dass man miteinander im Gespräch bleibt.