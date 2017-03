Haigerloch Bittelbronn ruft nach Bauland

Ein weiteres wichtiges Thema, das am Montag zur Sprache kam, war die Druckerhöhungsanlage. In den anderen Haigerlocher Stadtteilen gebe es Beschwerden, dass dort 1,6 bis 1,7 Bar Druck zu wenig seien. Über eine solche Situation würde man sich in Bittelbronn freuen so Klingler. Zurzeit käme man in Bittelbronn kaum auf ein Bar, und ein Zuhörer warf sogar ein, dass teilweise sogar nur ein Wert von 0,6 Bar erreicht würde. Obwohl das Problem im Ort seit Jahrzehnten bekannt sei, sei diesbezüglich noch nie gehandelt worden. Nun wolle man endlich richtig aktiv werden.

Weiter habe man zwei alte Grabsteine entfernt, da sich auf Anfrage niemand gemeldet habe. Das Herrichten der Steine wäre mit 1500 bis 2000 Euro laut Klingler zu teuer gewesen.

Thorsten Hellstern teilte mit, dass die Mutter-Kind-Gruppe auf dem Spielplatz ein Klettergerüst oder ein anderes Gerät aufstellen wolle. Die Mutter-Kind-Gruppe hoffe auf Spenden, zur Finanzierung des Gerätes, installiert werden soll es von der Stadt.

Aus der Runde kam noch eine Frage, weshalb die Stadt beim "Sinz-Haus" nicht "eingesprungen" sei. Auf dem riesigen Gelände sei Platz für locker drei Bauplätze gewesen, wenn man dort schneller gehandelt hätte. Ortsvorsteher, Klingler antwortete, dass er diesbezüglich mit Hauptamtsleiter Martin Schluck Kontakt aufnehmen werde. Weiter kam zur Sprache, dass immer noch nicht bekannt sei, wie viel die Herstellung der Ortsdurchfahrt in Bittelbronn kostet. Die Endabrechnung liegt offenbar noch immer nicht vor. Hier kam bei der Sitzung die Forderung, man solle das Ingenieurbüro Maute kontaktieren, damit endlich ein Betrag bekannt würde.

Bezüglich des abgerissenen Gebäudes hinter der Kirche wurde darüber informiert, dass die Eigentümer einen Zuschuss aus dem städtischen Sanierungsprogramm erhalten. Weiter wurde über die Kapazität des Kanals in der Imnauer Straße gesprochen, der. Dort entstehender Rückstau sorge immer wieder für Probleme.