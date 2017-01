Haigerloch Bittelbronn legt deutlich an Einwohnern zu

Der Grunderwerb für das neue Baugebiet Brunnenwiesen wird den Rat auch im laufenden Jahr noch beschäftigen. Ebenso das Thema "Gerüche aus der Biogasanlage. Der Ortschaftsrat hat die neue Vergärungsanlage kürzlich besichtigt, die Vorstände der BioEnergie haben dabei über die getroffenen Maßnahmen zur Verringerung der Gerüche informiert, die immer wieder für Unmut im Dorf sorgen. Jetzt müsse man abwarten, ob die Maßnahmen fruchten, so Klingler.

In diesem Jahr wird der Ausbau des Neubaugebiets Buchen III den Rat weiterhin beschäftigen. Und die "Endlosgeschichte" Betonspurweg geht ebenfalls weiter. Vielleicht, so Klingler, gebe es ja mal neue Ideen, wie man den Busverkehr zufriedenstellend regeln könne. Auch an den Themen Vereinsförderung und Zuschüsse für das Bürgerhaus will der Ortsvorsteher dran bleiben.

Ortschaftsrat Dieter Müller fragte nach dem Stand der Dinge in Sachen "Abrechnung der Ortsdurchfahrt", eine weitere Endlosgeschichte. Die ist laut Klingler immer noch nicht fertig.

Der Ortsvorsteher dankte Annette Endreß von der Ortschaftsverwaltung und hofft dort auf längere Öffnungszeiten. Ebenso dankte er dem Bauhof, Herbert Kost von der Backküche, dem Ortschaftsrat, den Vereinen, dem Altenwerk und allen Bürgern, die sich für andere engagieren. Thorsten Hellstern sprach den Dank des Gremiums an Klingler für dessen Engagement um die Gemeinde aus.