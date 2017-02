Haigerloch Bisherige Investitionen tragen Früchte

Das gegenwärtige niedrige Zinsniveau macht Investitionen aber offenbar nicht nur für Kommunen attraktiv, sondern wohl auch für Privathaushalte. Dies betrachtet Heinrich Götz jedenfalls als plausible Erklärung dafür, dass die Nachfrage nach Bauplätzen in Haigerloch immens zugenommen hat. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, die Erschließung weiterer Bauplätze im Haigerlocher Baugebiet "Stieglesfeld" und in den "Brunnenwiesen" in Bittelbronn vorzusehen.

Götz sieht die Stadt auf einem guten Weg, eine attraktive Wohnkommune und ein "Wirtschaftsstandort mit Potenzial" zu werden beziehungsweise zu bleiben. Als Beleg dafür führte er 902 Zuzüge im vergangenen Jahr an (Anm. der Red: es gab aber auch 794 Wegzüge). Haigerloch biete mit seinem Angebot an Kindergärten, Schulen und Betreuungseinrichtungen für Familien, Alleinerziehende und Arbeitgeber einen Mehrwert, der einzigartig für "eine Stadt unserer Größe und Struktur ist".

Diese Betreuung von Kindern und Jugendlichen gilt es aus Sicht des Bürgermeisters noch weiter auszubauen – ein Schritt dafür ist für ihn die Schaffung von sieben neuen Stellen an den Kindergärten.

Der Bürgermeister bezog in seiner Haushaltsrede aber auch Position zu einer paar anderen Aspekten. So dürfe man den aufgeschobenen zweiten Sanierungsabschnitt im Freibad nicht aus den Augen verlieren, denn das Freibad sei ein "wichtiger weicher Standortfaktor für Haigerloch". Ebenso sei auf den Prüfstand zu stellen, welche städtischen Liegenschaften man behalten solle und von welchen man sich besser trenne. In der Seniorenarbeit brachte Götz das von ihm schon öfters angesprochene ortsübergreifende Bürgercafé (oder Bürgertreff) ins Spiel. Für ihn ein Ort, in dem "Jung und Alt sich begegnen und gemeinsam Zeit miteinander verbringen".

Auch die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sprach Götz an. Er regte hierzu einen Arbeitskreis mit interessierten Bürgern an, die für das Dilemma vielleicht pragmatische Lösungsansätze finden.

Nach wie vor ein "Relikt aus der Vergangenheit" ist für Heinrich Götz die unechte Teilortswahl. Er plädierte indirekt für deren Abschaffung, weil er ein kleines Gemeinderatsgremium für "deutlich effizienter und damit wirtschaftlicher" hält.

Zum Schluss appellierte Bürgermeister Götz an den Gemeinderat, an einem Strang zu ziehen. Ortsteile dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden und der Blick müsse im Interesse der gesamten Stadt und ihrer Einwohner auch mal über den Tellerrand hinaus gehen.