Haigerloch Biogas und Salzbergwerk: Das stinkt!

Haigerloch-Bittelbronn - Die Betreiber des Salzbergwerks in Stetten und der Biogasanlage in Bittelbronn haben derzeit mit ähnlichen Problem zu kämpfen. Aus beiden Anlagen drangen in jüngster Zeit Gerüche, die den Bürgern beider Ortsteile in die Nase stachen und zu Beschwerden führten.