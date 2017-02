Haigerloch BioEnergie soll Entgelt für Leitungsnetz zahlen

Das zweite Modell war eine Entgelterhebung, wie sie die GäuWärme GmbH der Gemeinde Eutingen praktiziert. Sie orientiert sich am jährlichen Umsatz und verlangt ein Prozent davon. Rechnet man dieses Modell auf Bittelbronner Verhältnisse um, hätte der Beitrag der BioEnergie demnach 2015 rund 1300 Euro betragen, 2016 rund 1470 Euro.

Als drittes Modell käme eine Konzessionsabgabe in Frage, die sich an der Leitungslänge orientiert: In Bittelbronn sind knapp 5,14 Kilometer abzüglich 877 Meter in der Kreisstraße an Leitungen verlegt. Auf dieser Basis (33 Cent pro Meter) wären rund 1407 Euro jährlich als Entgelt an die Stadt fällig.

Der Gemeinderat tendierte am Dienstag zwar zu Variante zwei, eine Entscheidung wurde aber vertagt, weil die Stadtverwaltung erst noch den kompletten Wegenutzungsvertrag mit der BioEnergie aus der Schublade kramen und im Gemeinderat vorstellen will.

Photovoltaik-GbRs nutzen öffentliche Dächer

Es könnte eventuell möglich sein, dass ein künftiges Entgelt für die BioEnergie-Genossenschaft auch Auswirkungen auf die Gesellschaften hat, welche die Dächer auf dem Feuerwehrhaus und der Schulturnhalle in Haigerloch sowie der Eyachtalhalle in Owingen für Photovoltaik nutzen. Bürgermeister Götz wies im Gemeinderat darauf hin, dass die städtischen Dächer diesen GbRs bislang auf Basis freiwilliger Spenden für gemeinnützige Zwecke (ein Euro pro Quadratmeter genutzter Fläche) überlassen wurden.