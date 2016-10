Haigerloch Biketoberfest mit der Band "No Change"

Start in die Wintersaison 2016/16 ist am Samstag mit dem Biketoberfest. Dazu hat der Motorradkeller die Band "No Change" aus Albstadt verpflichtet. Sie wird Schlager, Pop, Rock und die größten Partyhits spielen. Das Repertoire der Band reicht von der Musik der schrillen 80er Jahre über die Musik der wilden 90er bis hin zu den aktuellen Chart-Hits. Das Clubhaus ist ab 21 Uhr geöffnet.

Weitere Auftritte von Livebands sind an folgenden Terminen geplant: Samstag, 12. November: "Rocktrix"; Samstag, 3. Dezember: "No Way"; Sonntag, 25. Dezember: X-Mas-Rock mit "Wild Child". Sonntag, 7. Januar: Table-Dance-Night. Samstag, 4. Februar: "Noplies" und "Get into Gear". Die Band für den Auftritt am Samstag, 11. März, wird noch bekannt gegeben.

Am Samstag, 22. April, startet der Motorradkeller schließlich mit einem Saisoneröffnungsfest in die Freiluftsaison. Dabei spielt die Coverband "Bon Show", die bereits diesen August beim Bikertreffen an der Himmelsleiter zu hören waren.