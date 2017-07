Haigerloch Bewährtes Team leitet weiterhin den Verein

Auch der Rest der Vorstandschaft bleibt in seiner bisherigen Zusammensetzung weitgehend unverändert Schneiders Stellvertreter Günther Robnitzki stellte sich ebenso der Wiederwahl wie Kassierer Hans Pfister und Schriftführer Timo Siedler.

Lediglich Gewässerwart Willi Siedler wollte sein Amt nicht mehr weiterführen. Für ihn wählte die Versammlung Rudolf Gellert aus Rangendingen, der erst vor relativ kurzer Zeit zu den Gruoler Fischer gestoßen ist. Neu im Ausschuss ist Daniel Wilczek für Klemens Siedler. Vor den Wahlen hatte Gruols Ortsvorsteher die Vorstandschaft entlastet und den Verein für sein Engagement gelobt.

Die einzelnen Berichte zeugten wieder einmal von einem arbeitsreichen Jahr mit der Hockete am Bruckensee zum 1. Mai als Höhepunkt. Schriftführer Timo Siedler rief aber nicht nur dieses Fest in Erinnerung, sondern erwähnte auch die Teilnahme des Fischereivereins Gruol an der Bachputzete und die Bereitstellung von Forellen für die Bevölkerung am Tag vor Karfreitag.