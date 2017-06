Haigerloch Betrieb geht nahtlos weiter

Bisinger ist darüber sehr erleichtert, und dieses Gefühl dürfte er mit der Gruoler Bevölkerung teilen, denen somit der Bäcker im Ort erhalten bleibt. Auch die beiden Filialen in Stetten und Heiligenzimmern werden weiterbetrieben.

Wilfried Bisinger hat die Bäckerei neben der Gruoler Kirche 1993 von Bäckermeister Rolf Winz übernommen. Damals ging der Betrieb nahtlos weiter, und so soll es auch jetzt beim Wechsel zu seinem Nachfolger laufen. Bisinger hört am 30. Juni auf, Grunow fängt am 1. Juli , einem Samstag, an. Zur Eröffnung soll es an diesem Tag besondere Angebote geben, zum Beispiel drei Brezeln zum Preis von zweien, traditionellen Käsekuchen, Dinkelseelen und genetztes Dinkelbrot zur Verkostung. Im Hauptgeschäft in Gruol reichen die neuen Inhaber zur Verkostung auch Kaffee.

Für die Kunden bleibt also zunächst alles beim alten. Grunow will das bewährte und qualitativ hochwertige Sortiment an Backwaren, die handwerklich hergestellt werden, weiterhin anbieten, auf diese Weise können kleine Bäckereien gegen die Großbetriebe oder Discounter bestehen, ist er überzeugt. Auch der Lebensmittelhandel im Gruoler Hauptgeschäft bleibt bestehen. In der Bäckerei Bisinger und den Filialen arbeiten insgesamt 17 Personen. Sie werden alle übernommen.

Winfried Bisinger selbst will nun erst mal kürzer treten und Urlaub machen. Der 52-jährige, der die Bäckerei 24 Jahre lang führte, hat, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, noch "andere Pläne für die Zukunft".