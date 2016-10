Haigerloch Besser hätte es nicht laufen können

Der Musikverein Weildorf hat es diesmal richtig gut erwischt: Zur zehnten Auflage des Weildorfer Kirbelaufs herrschte am Sonntag bilderbuchmäßiges Herbstwetter. Das motivierte mehr als 80 Teilnehmer, beim Jubiläumslauf an den Start zu gehen, doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren.