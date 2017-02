Haigerloch. "Schüler informieren Schüler", dieses Prinzip wird an der Haigerlocher Eyachtalschule schon seit Jahren gelebt. So fand auch kürzlich wieder eine derartige Veranstaltung für die Realschüler der neunten Klassen im Rahmen der Berufsorientierung an der Eyachtalschule (BORS) statt. Zwei ehemaligen Schülerinnen der Realschule, Jana Muschal und Sarah Leibold, sagten sich zu Besuch an, um interessierte Neuntklässler über den Weg im beruflichen Gymnasium zu informieren.