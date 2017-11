Haigerloch Bericht soll im Juli 2018 fertig sein

Haigerloch/Rangendingen/Grosselfingen. Am Dienstag tagte der Regionalverband Neckar-Alb (RVNA) im Bindhof in Metzingen-Neuhausen und gab dabei einen Sachstandsbericht zum Teilregionalplan "Windkraft", an dem man derzeit arbeitet. Der RVNA sucht im Auftrag der Landesregierung bekanntlich nach Standorten in der Region, die für den Bau und den Betrieb von Windkrafträdern geeignet sind.

Unter bisher acht auserkorenen Vorranggebieten (VRG) für Windkraftnutzung befindet sich bekanntlich auch 114 Hektar Wald, die auf Gemarkungsflächen der Stadt Haigerloch sowie der Gemeinden Rangendingen und Grosselfingen liegen.

Doch im Entscheidungsstadium ist bisher noch nichts angelangt. Nach wie vor muss der Verband zahlreiche Stellungnahmen auswerten. Diese kamen nicht nur von den so genannten Träger öffentlicher Belange (Fachbehörden, Kommunen oder Verbände) sondern auch zu einem guten Teil von Bürgern. Allein aus dem Zollernalbkreis liegen dem RVNA Stellungnahmen von 2019 Personen vor. Diese werden derzeit immer noch geprüft und vor allem wartet der Regionalverband auf ein Artenschutzgutachten, das die Stadt Haigerloch nach einem Gemeinderatsbeschluss im Mai beim Empfinger Planungsbüro Gfrörer in Auftrag gegeben hat.