Haigerloch Beinahe-Unfall mit weißem Audi auf der B 463

Haigerloch-Owingen. Nach Darstellungen der Polizei fuhr eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota gegen 8.40 Uhr in Richtung Haigerloch. Kurz vor Owingen musste sie einem Audi ausweichen, der trotz des Gegenverkehrs einen weißen Kastenwagen überholte.

Die Situation zwang die Frau dazu, stark nach rechts zu lenken, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Dabei streifte sie mit ihrem Auto die Leitplanke. Der überholende Audi fuhr laut Polizei ohne anzuhalten in Richtung Balingen weiter. An dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Audis oder nach Leuten, die den Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Haigerloch zu melden, Telefon 07474/9 50 08 10.