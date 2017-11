Haigerloch Beim Dinner for One gibt’s "Moschd"

Im Sketch "Die Narkose" fürchtete sich der wehleidige Alexander Strobel unter anderem vor einer großen Spritze und machte "Doktor" Benjamin Brendle durch sein Gezappel und Gezeter das Arbeiten schwer.

Einer der Höhepunkte des Abends war das "Dinner for One auf Schwäbisch". Daniela Kessler und Andreas Trefz spielten hier auf urkomische Weise den-Klassiker nach, der immer am Silvesterabend im Fernsehen läuft –­ Stolperer über den Tigerkopf inklusive. Passend zum Titel servierte der Butler der alten Dame Miss Sophie natürlich schwäbische Spezialitäten wie "Flädlesupp" und "Moschd­schorle".

Nach dem Sketch "An der Hotelrezeption" mit diversen gelungenen Pointen folgte als weiterer Höhepunkt zum Schluss eine witzige musikalische Einlage: "The Lonely Boy" alias Alex Strobel winkte, alleine auf einem Stuhl sitzend, nach und nach einige Musikerkollegen auf die Bühne und scharte sie um sich. Als die Sechserclique mit diversen Instrumenten komplett war, "betätigte" er mit den Füßen die Züge zweier Posaunen und mit den Händen die Ventilknöpfe der Trompeten. Und das, ohne hinzugucken. So entstand ein herrlich schräges Musikstück.

Rund um die Sketche unterhielt die "MVW Holz- und Blechkabell" das Publikum mit Lieder wie "Ein halbes Jahrhundert", "Südböhmische Polka" "Im Wäldchen" oder "Böhmischer Traum". Außerdem begleitete das kleine Orchester auf famose Weise Sängerin Melanie Eckl und die Sänger Horst Strobel, Alex Strobel, Andreas Bausinger und Oliver Martini. Sie gingen meist als wechselnde Duette zu Werke und rissen die Gäste im Hagestall zu Applaus hin.