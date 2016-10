Haigerloch Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Der 19-Jährige war mit seinem VW auf der Bundesstraße aus Richtung Empfingen nach Haigerloch unterwegs, als der Unfall mit einen ihm entgegen kommende 53-jährige Motorradfahrer passierte. Der Motorradfahrer stürzte verletzte sich nach Angaben der Polizei bei der Kollision mit dem Auto schwer. Mit dem Rettungswagen wurde er in die BG-Klinik nach Tübingen gebracht. Der Unfallverursacher und eine Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden ins Zollernalb Klinikum Balingen eingeliefert.

An dem Motorrad, einer BMW, entstand Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Der Schaden an dem VW wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt. Motorrad und Pkw mussten von einem Abschleppdienst geholt werden.