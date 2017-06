Haigerloch-Trillfingen. Bei der Tankstelle in der Seehofstraße sind laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr zwei Autos zusammengestoßen und erheblich beschädigt worden. Der Fahrer eines Mercedes-Benz, wollte laut Polizei von der Seehofstraße her nach rechts auf das Tankstellengelände abbiegen. Dazu holte er links aus und zog seinen Wagen dann nach rechts in Richtung Tankstelle. In der irrigen Annahme, der Mercedes biege nach links ab, fuhr der nachfolgende VW-Fahrer weiter. Als er erkannte, was sein Vordermann vor hat, versuchte er noch auszuweichen, was ihm jedoch nicht gelang. Er fuhr dem Mercedes in die rechte Seite. An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.