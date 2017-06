Haigerloch Bei dieser Sommerhitze hilft nur viel coole Musik

Auch das Publikum ging bei den vielen Rock- und Popsongs von früher und heute begeistert mit. Dabei waren nicht nur Mitschüler, sondern natürlich unter anderem auch die Eltern, Geschwister oder Großeltern mit dabei, um sich von den Fähigkeiten der Musikerinnen und Musiker zu überzeugen, von denen manche in beiden Bands rockten. Den Anfang machte die "Band 2", in der hauptsächlich Akteure zu Gange waren, die noch nicht so lange musizieren. Sie zeigten, dass sie nicht nur aktuelle Chart-Songs kennen, sondern auch Klassiker wie "Lady In Black" von Uriah Heep. Das gefühlvolle und gleichzeitig rasante "This Is The Life" aus der Feder von Amy MacDonald bestach durch schönen, mehrstimmigen Gesang.

Auch beim Auftritt der "Band 1" mit den etwas routinierteren Musikern hüpften vor allem die jüngeren Zuhörer beim ersten Titel "Jerk It Out" hüpften begeistert, eine imposante Schlagzeugeinlage sorgte hier für Akzente. Dem Billy Talent-Hit "Fallen Leaves" und dem groovig dargebotenen "When I Come Around" von Green Day folgte der zweistimmig gesungene Oldie "Every Breath You Take" von The Police. Bei "Little Black Submarines" klatsche und hüpfte das Publikum wieder mit und wartete bei "It’s Time" mit einer lustigen Choreografie auf. Das berühmte "Cocaine" von Eric Clapton bestach durch ein überragend vorgetragenes Gitarren-Solo, und auch bei "Another Brick In The Wall" fiel die tolle Solo-Gitarre auf. Mit der Zugabe "Fly Away" endete das unterhaltsame Konzert.