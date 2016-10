Haigerloch Bayerische Brotzeit zur Blasmusik

Haigerloch-Hart. Das Fest wird anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Harter Turnhalle veranstaltet und dient außerdem dazu, Geld für die Sanierung der Harter Turnhalle zu erwirtschaften. Denn das braucht der Ende 2015 gegründete Förderverein dringend.

Legt man nur die im September von einer Gemeinderatsmehrheit geforderte "Sanierung im Bestand" zu Grunde, so liegen die Kosten für diese günstige Variante schon bei knapp 1,3 Millionen Euro. Und vom Förderverein wird eben erwartet, dass er nach seinen Möglichkeiten genauso Mittel zur Sanierung generiert, wie das Fördervereine beim Bau der Glückaufhalle in Stetten oder bei der Sanierung der Eyachtalhalle in Owingen getan haben.

Das Fest, bei dem auf die Besucher unter anderem Bier aus Maßkrügen und bayerischer Brotzeit, wartet, startet um 15 Uhr in der Turn- und Festhalle mit einem Kinder- und Seniorennachmittag bei Kaffee- und Kuchen. Ab 18 Uhr ist dann Handwerkervesper und danach spielen ab 19 Uhr die Band "Enterbrass" und ab etwa 20.30 Uhr die Haigerlocher Blasmusikanten zur Unterhaltung auf. Um 18.30 Uhr ist zudem Fassanstich und gleich im Anschluss daran startet eine Gaudi-Olympiade mit angemeldeten Vereinsmannschaften. Diese treten in den musikalischen Pausen zu kurzen lustigen Spielen gegeneinander an.